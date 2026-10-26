 Arbitro Milan Bologna: designato il fischietto del match
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Arbitro Milan Bologna: designato il fischietto del match

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Published 2 ore fa il 26 Ottobre 2026
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cartellino giallo alzato dall'arbitro

Arbitro Milan Bologna: ecco la squadra completa che sarà impegnata mercoledì 28 ottobre nella partita tra rossoneri e rossoblù

Si avvicina Milan-Bologna, appuntamento in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 18:30 allo stadio San Siro, valido per la nona giornata di Serie A Enilive. Una sfida importante per la formazione rossonera, chiamata a dare continuità alla vittoria conquistata sul campo dell’Udinese e a proseguire il proprio percorso in campionato.

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Nel frattempo, sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per l’incontro. A dirigere la gara sarà Sacchi, che sarà affiancato dagli assistenti Baccini e Dei Giudici. Il quarto ufficiale designato è Colombo, mentre al VAR ci sarà Giua, con Paterna nel ruolo di AVAR.

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Una squadra arbitrale chiamata a gestire una partita che si preannuncia importante per entrambe le formazioni, con il Milan intenzionato a sfruttare il fattore campo e il Bologna pronto a giocarsi le proprie possibilità in una trasferta impegnativa.

Di seguito la designazione completa ufficializzata per la gara di San Siro.

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SERIE A ENILIVE – DESIGNAZIONI 9a GIORNATA

MILAN – BOLOGNA Mercoledì 28/10 h. 18.30

SACCHI

BACCINI – DEI GIUDICI

IV: COLOMBO

VAR: GIUA

AVAR: PATERNA

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