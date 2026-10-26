Loftus-Cheek, altro ingresso indolente condito da infortunio: serve ancora a questo Milan?

Loftus-Cheek non riesce a lasciare il segno neppure a gara in corso: contro l’Udinese pochi spunti, un’occasione mancata e un problema fisico nel finale. Ora il Milan deve interrogarsi sul suo reale peso nel progetto di Amorim

Ci sono giocatori dai quali ci si aspetta una svolta e altri che, con il passare delle settimane, finiscono per alimentare sempre gli stessi interrogativi. Ruben Loftus-Cheek sembra ormai intrappolato in questa seconda categoria. La vittoria del Milan contro l’Udinese per 0-2 ha regalato sorrisi e segnali incoraggianti, ma tra le note meno convincenti della serata c’è ancora una volta il centrocampista inglese, entrato nella ripresa senza riuscire a incidere davvero.

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Il problema non è soltanto la singola prestazione, né sarebbe corretto trasformare una manciata di minuti in una sentenza definitiva. A preoccupare è soprattutto la sensazione di un contributo che continua a non essere all’altezza delle potenzialità del giocatore. Fisico, struttura, capacità di strappare e qualità negli inserimenti sono caratteristiche che, sulla carta, potrebbero renderlo una risorsa preziosa per il Milan. Sul campo, però, queste qualità emergono troppo raramente con la continuità necessaria.

E allora la domanda diventa inevitabile: Loftus-Cheek serve ancora a questo Milan?

Un ingresso che non cambia la partita

Contro l’Udinese, l’inglese è entrato per dare energie fresche alla squadra e contribuire alla gestione del finale. Invece, il suo impatto è stato limitato. Pochi spunti, poca capacità di accelerare e nessuna vera sensazione di poter cambiare il ritmo della gara.

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L’episodio che avrebbe potuto trasformare il giudizio arriva al 90′: lanciato verso la porta da Christian Pulisic, Loftus-Cheek si prepara alla conclusione, ma viene rimontato da un avversario e non riesce a concretizzare l’opportunità. Poco dopo, al 91′, è costretto a lasciare il campo per un problema fisico, con Christian Comotto al suo posto.

È un finale amaro, che aggiunge un’altra preoccupazione a una serata altrimenti positiva per i rossoneri. Ma il punto centrale resta la prestazione: da un giocatore con le sue caratteristiche ci si aspetta molto di più, soprattutto quando entra con avversari potenzialmente più stanchi e spazi maggiori da attaccare.

Il talento non basta più

Loftus-Cheek non è un calciatore privo di qualità. Anzi, proprio il suo potenziale rende difficile accettare una presenza così poco incisiva. Quando riesce a partire in progressione, sfruttare la forza fisica e inserirsi negli spazi, può diventare un elemento complicato da contenere. Il problema è che queste situazioni non si verificano con la frequenza che servirebbe.

Nel calcio moderno, e soprattutto in una squadra che vuole competere su più fronti, non basta avere le caratteristiche giuste: bisogna metterle al servizio del collettivo. Intensità, aggressività, rapidità nelle decisioni e partecipazione costante alla manovra sono requisiti fondamentali anche per chi parte dalla panchina.

Un subentrante deve portare qualcosa di diverso, dare una scossa, sfruttare la freschezza atletica per mettere in difficoltà gli avversari. Se invece il suo ingresso non modifica gli equilibri e non produce vantaggi evidenti, il suo ruolo diventa inevitabilmente discutibile.

L’infortunio e gli esami: un’altra incognita

A rendere il quadro ancora più complicato c’è il problema fisico accusato nel finale. Le condizioni di Loftus-Cheek dovranno essere chiarite dagli esami strumentali, previsti nella giornata di oggi, lunedì 26 ottobre. Al momento non è quindi possibile stabilire con certezza la natura dell’infortunio né i tempi di recupero.

La tempistica è particolarmente delicata: il Milan è atteso dal turno infrasettimanale contro il Bologna e poi dal derby con l’Inter. Due partite che richiederanno energie, concentrazione e alternative affidabili, soprattutto in una fase nella quale la gestione degli indisponibili rappresenta già un problema per Ruben Amorim.

Se lo stop dovesse essere significativo, il centrocampista rischierebbe di perdere un’altra occasione per provare a rilanciarsi. Se invece gli accertamenti dovessero escludere complicazioni, avrebbe comunque bisogno di sfruttare ogni minuto disponibile per cambiare la percezione attorno al suo rendimento.

Il Milan deve decidere cosa fare

La questione non riguarda soltanto Loftus-Cheek, ma anche la costruzione della rosa. Il Milan può permettersi di continuare ad aspettare un giocatore che fatica a incidere con regolarità? Oppure è arrivato il momento di dare maggiore spazio a profili più continui e funzionali alle esigenze dell’allenatore?

La risposta non può essere dettata esclusivamente dalla delusione per una singola prestazione. Bisogna considerare il contributo complessivo, l’affidabilità fisica, la compatibilità tattica e la capacità di garantire un rendimento utile anche entrando dalla panchina. Sono questi i parametri con cui valutare il futuro dell’inglese, non soltanto il suo curriculum o le qualità mostrate in passato.

Un’ultima opportunità per cambiare il giudizio?

Loftus-Cheek ha ancora caratteristiche che potrebbero tornare utili al Milan, ma il tempo degli alibi non può essere infinito. La squadra ha bisogno di giocatori capaci di rispondere presente quando vengono chiamati in causa, soprattutto in una stagione nella quale ogni punto e ogni risorsa possono fare la differenza.

L’infortunio merita rispetto e non può essere trasformato in una colpa. La valutazione tecnica, però, resta aperta. Il Milan ha bisogno del miglior Loftus-Cheek, non di un giocatore che continua a promettere molto senza riuscire a mantenere le aspettative.

La domanda, dunque, rimane: vale ancora la pena aspettarlo? La risposta dipenderà dalle prossime settimane, dalle condizioni fisiche e soprattutto da ciò che riuscirà a dimostrare quando tornerà a disposizione. Perché il potenziale, da solo, non basta più.