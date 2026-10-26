Jashari a TL: «Un onore giocare con Modric, spero di ripetere questa intesa. Sulla classifica...»

Jashari racconta le sensazioni dopo la prima partita da titolare al fianco del fuoriclasse croato: soddisfazione per il terzo posto in classifica e massima concentrazione in vista delle sfide contro Bologna e Inter

Ardon Jashari si gode il successo del Milan contro l’Udinese e guarda con fiducia ai prossimi impegni dei rossoneri. Al termine della sfida del Bluenergy Stadium, il centrocampista svizzero ha parlato ai microfoni di Michael Cuomo di TeleLombardia, soffermandosi sulla possibilità di giocare dal primo minuto accanto a Luka Modric e sulle ambizioni della squadra in una settimana particolarmente importante per la stagione.

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Per Jashari, la gara contro i friulani ha rappresentato un’occasione significativa anche sul piano personale, permettendogli di condividere il centrocampo con un campione di esperienza internazionale. Un’intesa che il giocatore spera di poter consolidare nelle prossime partite.

Jashari e la prima volta da titolare con Modric

Com’è stato condividere il centrocampo dal primo minuto con un campione come Luka Modric?

MODRIC – «Sì, è vero, è stata la prima volta che abbiamo giocato insieme dal primo minuto. Per me è un onore immenso: avere un campione come Luka accanto ti dà una sicurezza e una tranquillità incredibili. Si fa sempre notare per come legge i tempi di gioco e per la qualità che mette in ogni singolo pallone; ci siamo trovati alla grande e spero che questa intesa possa ripetersi anche in futuro».

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Terzo posto e una settimana decisiva per il Milan

Il Milan occupa il terzo posto in classifica: con Bologna e derby alle porte, quanto è importante questo momento della stagione?

CLASSIFICA – «Per quanto riguarda la classifica, siamo contenti di quello che stiamo facendo in campionato, ma la stagione è ancora lunghissima. Ora ci aspetta una settimana densa e fondamentale: prima c’è il Bologna, una squadra ostica e organizzata, e poi penseremo al derby. Le affrontiamo entrambe con la massima concentrazione, con la consapevolezza della nostra forza e con la voglia di continuare a vincere».

Jashari vuole continuare a crescere in rossonero

Le parole del centrocampista trasmettono fiducia, ambizione e grande rispetto per i compagni. La possibilità di giocare al fianco di Modric rappresenta un’opportunità importante per Jashari, che può arricchire il proprio bagaglio tecnico e tattico grazie alla vicinanza di un interprete di assoluto livello.

Il Milan, intanto, non può permettersi distrazioni. La sfida contro il Bologna sarà il primo banco di prova di una settimana che culminerà con il derby contro l’Inter. Due appuntamenti fondamentali per consolidare le ambizioni rossonere e dare continuità ai risultati.

Jashari lo sa bene: il terzo posto è un punto di partenza, non un traguardo. La priorità è continuare a vincere, mantenere alta la concentrazione e trasformare le buone prestazioni in risultati concreti.