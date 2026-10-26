Cardinale resta vicino al Milan e accelera per Krosche: settimana decisiva tra stadio e mercato

Cardinale resterà a Milano per seguire da vicino i rossoneri contro Bologna e Inter: sul tavolo anche le strategie societarie e l’arrivo del dirigente tedesco per rilanciare l’area sportiva

Gerry Cardinale vuole essere sempre più presente nella quotidianità del Milan. Soddisfatto per il successo conquistato dai rossoneri al Bluenergy Stadium contro l’Udinese, il proprietario di RedBird ha deciso di prolungare la propria permanenza a Milano per l’intera settimana, in un momento particolarmente importante sia sul piano sportivo sia su quello societario.

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Come riportato dal Corriere della Sera, Cardinale assisterà personalmente alle prossime due partite casalinghe della squadra. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì alle 18:30 contro il Bologna, nel turno infrasettimanale, mentre sabato sera sarà la volta del derby contro l’Inter, una sfida dal peso specifico elevato per la stagione rossonera.

La presenza del numero uno di RedBird testimonia la volontà di seguire da vicino l’evoluzione del progetto milanista, proprio mentre la squadra cerca continuità di risultati e prestazioni.

Nuovo stadio e futuro societario: giorni cruciali

La settimana sarà importante anche fuori dal campo. Giovedì verranno presentati i rendering ufficiali del nuovo stadio di San Siro, un passaggio significativo nel percorso legato allo sviluppo delle infrastrutture e al futuro del club.

Ma non sarà l’unico dossier sul tavolo di Cardinale. Durante il soggiorno milanese, il proprietario rossonero lavorerà anche per accelerare l’ingresso di Markus Krösche come nuovo responsabile dell’area calcistica.

Il dirigente tedesco è individuato come una figura centrale per la pianificazione sportiva e per le strategie future del Milan. Il suo eventuale arrivo potrebbe contribuire a definire una struttura dirigenziale più solida, con competenze specifiche nella gestione della squadra e nella costruzione della rosa.

Krösche e il mercato di gennaio

L’obiettivo è arrivare preparati alla sessione invernale, nella quale il Milan intende essere particolarmente attivo sul mercato. L’eventuale ingresso di Krösche assumerebbe quindi un’importanza strategica, soprattutto nella definizione delle priorità e delle operazioni da portare avanti a gennaio.

Tra risultati sportivi, progetto stadio e riorganizzazione dirigenziale, Cardinale si prepara a vivere una settimana decisiva per il futuro rossonero.