Amorim a Milan Tv: «Sono molto orgoglioso». Il Milan convince a Udine, ma il tecnico chiede ancora di più

Amorim esalta la prova della squadra dopo il successo per 0-2 contro l’Udinese: applausi per la competitività del gruppo, le risposte dei giovani e l’impatto di Diawara, ma l’obiettivo resta continuare a crescere in tutte le competizioni

Il Milan conquista una vittoria importante sul campo dell’Udinese, imponendosi per 0-2 e confermando i segnali positivi delle ultime uscite. Al termine della gara, Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la prestazione dei rossoneri, sottolineando soprattutto la capacità della squadra di mantenere alta la competitività nonostante un calendario particolarmente impegnativo.

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L’allenatore ha espresso grande soddisfazione per la prova dei suoi giocatori, chiamati ad affrontare numerose partite e trasferte ravvicinate, spesso senza avere il tempo necessario per preparare gli incontri sul campo. Un contesto nel quale la risposta del gruppo assume ancora più valore, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

PAROLE – «Con tutte queste partite e le continue trasferte senza quasi il tempo di allenarsi, sono davvero orgoglioso dei ragazzi. Quello che hanno fatto oggi, il modo in cui hanno affrontato la partita… sono stati estremamente competitivi per tutti i novanta minuti. Chiunque era in panchina viveva la gara insieme a noi, quindi oggi sono un allenatore molto orgoglioso. Ma adesso dobbiamo subito voltare pagina e pensare alla prossima. Mentalmente la squadra era pronta e concentrata. Siamo ancora in corsa in tutte le competizioni e abbiamo tutto nelle nostre mani: la stagione è ancora all’inizio, quindi non abbiamo certo bisogno di motivazioni extra. C’è tutto davanti a noi. Dobbiamo solo continuare a essere competitivi e a crescere, specialmente nell’approccio iniziale alle partite, e oggi siamo partiti con il piglio giusto fin dal primo minuto.

Quando la squadra ha bisogno di qualcuno, c’è sempre una risposta. Non parlo solo di Bartesaghi: è ancora giovane, ma gioca già da giocatore esperto. Pulisic non ha bisogno di presentazioni, ma Diawara ha disputato la sua primissima partita per questo club straordinario, per questo club iconico, e ti dava la sensazione di essere a casa nostra da dieci anni. Sono davvero felice per tutti. Bartesaghi sta facendo un ottimo lavoro, ma come ho già detto, abbiamo ancora un enorme potenziale per fare ancora meglio e raccogliere di più».

Orgoglio e ambizione: Amorim vuole un Milan sempre più competitivo

Dalle parole del tecnico emerge innanzitutto la soddisfazione per la solidità mentale e la compattezza del gruppo. Il Milan ha saputo affrontare la trasferta friulana con il giusto atteggiamento, mantenendo intensità e concentrazione per tutti i novanta minuti. Un aspetto particolarmente importante per una squadra impegnata su più fronti e costretta a gestire ritmi elevati.

Amorim ha insistito anche sulla necessità di partire forte fin dal primo minuto, individuando nell’approccio iniziale uno degli aspetti sui quali continuare a lavorare. La vittoria di Udine rappresenta un passo avanti, ma non un punto d’arrivo: per l’allenatore, il margine di crescita resta significativo.

Bartesaghi e Diawara, le risposte che fanno sorridere il tecnico

Tra gli aspetti più apprezzati ci sono le prestazioni dei singoli, a cominciare da Bartesaghi, giovane che sta dimostrando personalità e maturità nonostante l’età. Il tecnico ha evidenziato anche l’importanza di Pulisic, ormai una certezza per la squadra, e si è soffermato sull’esordio di Diawara, rimasto positivamente impressionato dall’ambiente rossonero.

Il messaggio è chiaro: il Milan ha bisogno di tutti e deve poter contare sulle risposte dell’intero gruppo. Le rotazioni, le energie fresche e la crescita dei giovani saranno determinanti per affrontare una stagione ancora lunga.

L’obiettivo, dunque, è dare continuità ai risultati senza perdere di vista il miglioramento collettivo. Amorim si gode il successo contro l’Udinese, ma guarda già avanti: il Milan è ancora in corsa su tutti i fronti e vuole continuare a essere protagonista.