MN24 – Milan Bologna, niente conferenza per Amorim: il tecnico parlerà direttamente mercoledì

Vigilia senza il consueto appuntamento con i giornalisti a Milanello: l’allenatore rossonero si concentrerà sulla preparazione della sfida di San Siro, fondamentale per dare continuità al successo contro l’Udinese

Archiviata la vittoria per 0-2 sul campo dell’Udinese, il Milan è già proiettato verso il prossimo appuntamento di campionato. Mercoledì, a San Siro, i rossoneri ospiteranno il Bologna in una sfida importante per consolidare il percorso intrapreso e dare continuità ai risultati positivi.

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In vista della gara, tuttavia, è prevista una novità sul fronte della comunicazione. Come riportato da Milannews24, nella giornata di domani, martedì, tradizionale vigilia dell’incontro, Ruben Amorim non terrà la consueta conferenza stampa a Milanello.

L’allenatore rossonero non incontrerà quindi i giornalisti nel centro sportivo alla vigilia della partita contro la formazione rossoblù. Le sue dichiarazioni arriveranno direttamente mercoledì, giornata nella quale il tecnico sarà impegnato con gli appuntamenti mediatici legati alla sfida di San Siro.

Amorim parlerà infatti prima e dopo Milan-Bologna, offrendo le proprie valutazioni sul momento della squadra e successivamente sull’andamento della partita.

Nel frattempo, l’attenzione dello staff e dei giocatori resterà concentrata sulla preparazione dell’incontro. Dopo la convincente prestazione contro l’Udinese, l’obiettivo sarà confermare i progressi mostrati, mantenere alta l’intensità e affrontare il Bologna con la massima concentrazione.

Per il Milan si apre dunque una settimana impegnativa, con la necessità di trasformare l’entusiasmo per il successo in Friuli in un’altra prestazione convincente davanti al proprio pubblico.



