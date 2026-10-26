Nuovo sfregio al murales di Franco Baresi: l’opera fuori da Casa Milan vandalizzata ancora

Nuovo sfregio al murales di Franco Baresi: a poche settimane dal suo rifacimento: cancellati la fascia da capitano e lo stemma del Milan

Nuovo atto vandalico ai danni del murale dedicato a Franco Baresi all’esterno di Casa Milan. L’opera, realizzata per rendere omaggio allo storico capitano rossonero scomparso a fine luglio, era stata già danneggiata alcune settimane fa e successivamente rifatta dal suo autore.

Questa volta sono state cancellate la fascia da capitano che Baresi indossa sul braccio e lo stemma del Milan presente sul pantaloncino. Un nuovo intervento che ha nuovamente deturpato l’opera dedicata a una delle figure più rappresentative della storia del club.

Baresi, il murale era già stato vandalizzato

Il primo episodio si era verificato alla fine di settembre, quando il murale era stato imbrattato e danneggiato. L’autore dell’opera aveva quindi deciso di intervenire nuovamente per ripristinarne l’aspetto originale.

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A poche settimane di distanza, però, il murale è tornato a essere bersaglio di vandalismo. Il nuovo danneggiamento riguarda proprio alcuni degli elementi più simbolici dell’immagine di Baresi, dalla fascia di capitano ai riferimenti cromatici e identitari del Milan.

L’ennesimo sfregio ha così nuovamente compromesso un’opera nata per ricordare il numero 6 rossonero, alimentando lo sdegno nell’ambiente milanista.