Milan Bologna, sarà Sacchi il fischietto del match: i precedenti sorridono a metà per i rossoneri che con il fischietto di Macerata hanno vinto 3 partite e perse altrettante

È stata ufficializzata la squadra arbitrale di Milan-Bologna, gara valida per la nona giornata di Serie A 2026/27, in programma mercoledì 28 ottobre alle 18.30 a San Siro. A dirigere l’incontro sarà Juan Luca Sacchi, arbitro della sezione di Macerata.

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Il 42enne direttore di gara ha già incrociato il Milan in sei occasioni, sempre in Serie A. Il bilancio dei rossoneri è perfettamente equilibrato: tre vittorie e tre sconfitte. L’ultimo precedente risale a Udinese-Milan 0-4 dell’11 aprile 2025.

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Sacchi e il Milan, il precedente più discusso

Tra gli incroci con i rossoneri figura anche Milan-Udinese del 4 novembre 2023, terminata 0-1. In quella partita Sacchi assegnò un calcio di rigore ai friulani per un contatto tra Ebosele e Adli, episodio che suscitò diverse discussioni.

Durante la moviola su DAZN, l’ex arbitro Luca Marelli aveva giudicato eccessiva la decisione, ritenendo il contatto non sufficiente per concedere il penalty. Il VAR non intervenne dopo la valutazione effettuata dall’arbitro in campo.

Sacchi, i precedenti con il Bologna

Sono invece 10 i precedenti di Sacchi con il Bologna, con un bilancio di tre vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. L’ultimo incrocio risale al pareggio per 1-1 contro il Sassuolo del 28 dicembre 2025.

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Il direttore di gara non ha invece ancora arbitrato il Bologna in questa stagione. Nel complesso, nei dieci precedenti con i rossoblù ha assegnato due rigori, entrambi a favore della squadra emiliana, oltre a 20 ammonizioni, tre doppie ammonizioni e un’espulsione.

Milan-Bologna, la squadra arbitrale completa

La designazione per la sfida di San Siro è completata da Baccini e Dei Giudici come assistenti, mentre Colombo sarà il quarto uomo. Al VAR ci sarà Giua, con Paterna designato come AVAR.