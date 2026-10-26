Bartesaghi strepitoso contro l’Udinese: il terzino italiano fa tutto sulla corsia mancina! I numeri della sua partita

Bartesaghi strepitoso contro l’Udinese: il terzino italiano fa tutto sulla corsia mancina, dal Rabiot al Moreira! I numeri della sua partita

Nella totale emergenza rossonera al Bluenergy Stadium di Udine tra Udinese e Milan, Ruben Amorim ha potuto riscoprire il talento e la versatilità di Davide Bartesaghi.

Schierato sulla corsia di sinistra nel fluido 3-4-3 dell’allenatore portoghese, il terzino rossonero ha interpretato la gara con grandissima intraprendenza offensiva, ripercorrendo i compiti tattici abitualmente affidati ad Adrien Rabiot e Diego Moreira, tanto da risultare a tutti gli effetti l’ala sinistra della squadra nella mappa delle posizioni medie tenute in campo.

Presenza offensiva e occasioni da gol

La posizione avanzata non è stato l’unico elemento di rilievo nella prova dei suoi 85 minuti sul terreno di gioco. Se nel bilancio complessivo della prestazione pesa la mancata via del gol – testimoniata dagli 1.23 di gol attesi (xG) generati dai suoi 3 tiri complessivi -, la prova di Bartesaghi resta di altissimo profilo per mole di gioco prodotta. Il classe 2005 si è reso pericoloso a più riprese, con 1 tiro respinto e 2 grandi occasioni non concretizzate, entrambe concentrate nella prima frazione di gara.

Nella fase di rifinitura e costruzione si registrano 2 passaggi chiave e 1 grande occasione da rete creata per i compagni. La costante spinta sulla fascia si traduce inoltre in 8 cross tentati (di cui 1 andato a buon fine), una precisione nei passaggi del 67% (20 riusciti su 30 tentati, con 13 completati nella metà campo avversaria) e 2 dribbling riusciti su 4 tentativi.

Dominio nei duelli e ripiegamento difensivo

L’ottimo contributo offensivo non ha intaccato l’efficacia del giocatore nella propria metà campo, da sempre suo punto di forza. Le statistiche evidenziano 9 interventi difensivi totali, impreziositi da 6 contrasti (4 vinti in diverse zone del binario sinistro) e 3 chiusure provvidenziali.

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Il bottino si completa con 4 palloni recuperati, 8 duelli a terra vinti su 14 e 3 duelli aerei vinti su 5. Le uniche note stonate all’interno di una partita di grande generosità risiedono nei 2 falli commessi e, soprattutto, nei 23 palloni persi lungo l’arco della sfida.

Il turno infrasettimanale e la prospettiva verso il derby

All’orizzonte per il Milan c’è ora la sfida casalinga contro il Bologna, valida per l’9ª giornata di campionato nel turno infrasettimanale. Con l’infermeria che continua a imporre scelte obbligate, l’ipotesi di rivedere Bartesaghi protagonista in questa duplice veste sulla corsia mancina si fa sempre più concreta, in attesa del fondamentale incrocio stracittadino contro l’Inter che chiuderà il mese di ottobre del Diavolo.