MN24 – Amorim pensa a Cisse centravanti contro il Bologna: Ramos verso la panchina

Amorim valuta una soluzione alternativa in attacco in vista della sfida contro il Bologna: Alphadjo Cisse potrebbe partire dal primo minuto, con Gonçalo Ramos inizialmente in panchina

Novità possibili nell’attacco del Milan in vista della sfida contro il Bologna. Ruben Amorim sta valutando l’impiego di Alphadjo Cisse nel ruolo di prima punta, una scelta che potrebbe cambiare gli equilibri offensivi della formazione rossonera. L’idea sarebbe quella di affidarsi alle caratteristiche del giovane attaccante, lasciando inizialmente in panchina Gonçalo Ramos.

Come riportato da Milannews24, la soluzione Cisse rappresenta un’opzione da tenere in considerazione nelle valutazioni del tecnico portoghese. Una scelta che potrebbe rispondere a precise esigenze tattiche, soprattutto nella ricerca di maggiore mobilità e imprevedibilità negli ultimi metri.

Cisse avrebbe così l’opportunità di mettersi in mostra in una partita importante, sfruttando la propria capacità di attaccare gli spazi e partecipare alla manovra offensiva. Per Amorim, infatti, la gestione delle rotazioni sarà fondamentale per mantenere alta l’intensità della squadra e trovare le soluzioni migliori in un calendario impegnativo.

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La possibile esclusione iniziale di Ramos non rappresenterebbe necessariamente una bocciatura, ma potrebbe rientrare nelle valutazioni tecniche dell’allenatore, chiamato a individuare l’assetto più adatto per affrontare il Bologna.

Resta da capire se l’ipotesi verrà confermata nelle scelte definitive. La candidatura di Cisse, intanto, aggiunge un elemento d’interesse alla preparazione della gara e apre un nuovo scenario per il reparto offensivo rossonero.