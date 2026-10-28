Gerry Cardinale mantiene la promessa: sarà a San Siro contro il Bologna e per il Derby!

Il proprietario rossonero torna allo stadio dopo la vittoria di Udine: una settimana a Milano tra partite decisive, rinnovi contrattuali e il dossier legato al nuovo impianto



Gerry Cardinale sarà presente a San Siro per Milan-Bologna. Il proprietario rossonero ha mantenuto la promessa fatta dopo il successo contro l’Udinese e seguirà da vicino la squadra di Ruben Amorim nella sfida in programma oggi alle 18:30.

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Al termine di Udinese-Milan 0-2, il numero uno del club era stato intercettato dalle telecamere all’esterno del Bluenergy Stadium. In quell’occasione aveva manifestato brevemente la propria soddisfazione per la bella vittoria conquistata dai rossoneri, confermando anche la sua intenzione di rimanere a Milano per tutta la settimana che conduce al Derby.

Una promessa che trova ora conferma: Cardinale sarà sugli spalti di San Siro per assistere alla partita contro il Bologna, prima di tornare allo stadio sabato sera, alle 20:45, per il big match contro l’Inter.

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Cardinale a Milano: sul tavolo rinnovi e questione stadio

La permanenza del manager americano nel capoluogo lombardo non è legata soltanto agli impegni sportivi. La settimana rappresenta infatti un’occasione per seguire personalmente alcuni dei dossier più importanti per il futuro del Milan.

Tra le questioni da monitorare ci sono i rinnovi contrattuali, con la società impegnata a pianificare la permanenza dei giocatori considerati centrali nel progetto tecnico, e il tema dello stadio, uno degli investimenti strategici per il futuro del club.

La doppia presenza a San Siro conferma dunque la vicinanza di Cardinale alla squadra in una fase importante della stagione.

Prima il Bologna, poi l’Inter: per il Milan si apre una settimana delicata, con il proprietario pronto a seguire entrambe le sfide direttamente dalla tribuna.