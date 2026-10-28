Convocati Bologna per il Milan: out De Silvestri, Palladino perde un altro giocatore

Convocati Bologna per il Milan: risentimento muscolare ai flessori della coscia destra per De Silvestri, che si aggiunge alle assenze di Orsolini, Piccoli ed Enem



Il Bologna si prepara ad affrontare il Milan a San Siro nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata della Serie A Enilive. Il fischio d’inizio è fissato per questo pomeriggio alle 18:30, con la squadra di Raffaele Palladino chiamata a una sfida impegnativa contro i rossoneri.

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Nella mattinata odierna, il club emiliano ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la trasferta milanese. Tra le assenze spicca quella di Lorenzo De Silvestri, fermato da un problema muscolare. Il difensore ha accusato un risentimento ai flessori della coscia destra e non sarà quindi a disposizione dell’allenatore.

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De Silvestri si aggiunge agli indisponibili già annunciati alla vigilia: Orsolini, Piccoli ed Enem. Un elenco di assenze che costringerà Palladino a valutare attentamente le alternative per affrontare il Milan.

Il comunicato ufficiale del Bologna: la lista dei convocati

Ecco l’elenco completo dei giocatori convocati da Raffaele Palladino per la partita di questa sera.

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.

Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Lo Monaco (43), Mbangula, Odgaard.

Il Bologna ha inoltre precisato che Lorenzo De Silvestri non è disponibile a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.

Ora l’attenzione si sposta sul campo: Palladino dovrà individuare le soluzioni migliori per cercare punti preziosi contro i rossoneri.