Pulisic è arrivato a Casa Milan: oggi è il giorno della firma. Il Diavolo ripartirà da Captain America

Pulisic è l’uomo da cui ripartirà il Milan: l’americano firmerà il suo contratto con i rossoneri nella giornata di oggi. E’ arrivato in sede per gli ultimi passaggi formali

Il momento tanto atteso sta finalmente per arrivare: Christian Pulisic è arrivato a casa Milan per firmare il proprio rinnovo con il Milan. Dopo mesi di attesa, quando già in passato sembrava vicina, ecco che oggi ci sarà la firma.

Si dice che lo statunitense avrebbe atteso qualche mese per avere maggiori garanzie sportive che evidentemente in questo momento sono arrivate. In attesa di quello che sarà l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli, Captain America dovrebbe aver allungato l’accordo fino al 30 giugno 2031 con un adeguamento allo stipendio.

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Oggi il classe 1998 è in sede e dunque si attende anche il comunicato e la conseguente intervista a Milan TV. Non è l’unico rinnovo a cui lavora il club rossonero, infatti si cerca un accordo per il prolungamento anche con Adrien Rabiot!