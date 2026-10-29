Brilla ancora Cisse: il Milan lo blindi e Amorim lo battezzi definitivamente titolare

La doppietta contro il Bologna non basta a evitare la sconfitta, ma consegna ai rossoneri una certezza da cui ripartire: Alphadjo Cisse ha personalità, qualità e fiuto del gol. Ora la società deve accelerare sul rinnovo e l’allenatore dargli continuità, perché il talento va valorizzato, non lasciato in panchina

Ci sono serate in cui il risultato racconta una storia e la prestazione di un singolo ne racconta un’altra. Milan-Bologna 2-4 è una sconfitta pesante per i rossoneri, ma anche la partita in cui Alphadjo Cisse ha ribadito di meritare un posto da protagonista. La sua doppietta non ha evitato il crollo della squadra nella ripresa, ma ha mostrato qualcosa che il Milan non può permettersi di ignorare: la capacità di un giovane di prendersi responsabilità anche quando la situazione si fa complicata.

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Cisse ha colpito due volte nel primo tempo, prima ristabilendo la parità e poi completando il sorpasso rossonero. Due reti che hanno acceso San Siro e dimostrato come il ragazzo sappia farsi trovare pronto negli ultimi metri. Il Milan, alla fine, ha perso, ma sarebbe un errore lasciare che la delusione collettiva oscuri una delle poche note davvero positive della serata.

Il talento, da solo, non garantisce una carriera importante. Ma quando il talento si accompagna a risposte concrete sul campo, ignorarlo diventa un lusso che il Milan non dovrebbe concedersi.

IL RINNOVO È UNA PRIORITÀ: IL MILAN DEVE PROTEGGERE IL SUO INVESTIMENTO

Le notizie sul possibile prolungamento del contratto vanno nella direzione giusta. Il club rossonero starebbe lavorando a un accordo fino al 2031, con un’opzione per il 2032 e un adeguamento dell’ingaggio.

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È una mossa che avrebbe senso sotto diversi punti di vista. Il primo è tecnico: Cisse sta dimostrando di poter offrire soluzioni offensive preziose. Il secondo è economico: valorizzare un giovane significa anche tutelarne il valore e non arrivare impreparati davanti a eventuali interessamenti esterni. Il terzo è progettuale: una società che vuole costruire una squadra competitiva deve saper riconoscere per tempo i giocatori sui quali vale la pena investire.

Blindare Cissé non significa consegnargli una maglia da titolare per contratto, ma garantirgli un percorso credibile di crescita. Il rinnovo sarebbe un segnale di fiducia; le scelte dell’allenatore dovrebbero trasformare quella fiducia in opportunità concrete.

Non bisogna confondere la prudenza con la paura di rischiare. Un giovane va accompagnato, certo, ma non può crescere davvero se ogni buona prestazione viene seguita da un ritorno sistematico ai margini delle rotazioni.

AMORIM, ADESSO TOCCA A TE: CISSÉ MERITA CONTINUITÀ

La questione più interessante riguarda proprio Ruben Amorim. L’allenatore deve decidere se Cisse sia soltanto una risorsa da utilizzare in determinate circostanze oppure un elemento attorno al quale costruire stabilmente una parte del progetto offensivo.

La doppietta contro il Bologna offre argomenti importanti a favore della seconda ipotesi. Non perché due gol siano sufficienti per cancellare ogni dubbio, ma perché dimostrano che il ragazzo può incidere anche partendo dall’inizio e assumendosi responsabilità in una partita complicata. Se un giocatore risponde sul campo, il premio deve essere la continuità, non soltanto gli applausi.

Amorim dovrà naturalmente valutare allenamenti, condizione fisica, caratteristiche degli avversari ed equilibrio tattico. Nessuno chiede di trasformare Cisse in un titolare intoccabile. Si chiede, piuttosto, che venga giudicato per ciò che offre e che abbia la possibilità di consolidare quanto mostrato.

In un Milan che ha bisogno di maggiore incisività offensiva, la freschezza e l’entusiasmo di un giovane possono diventare risorse preziose. Anche nelle giornate difficili, quando i giocatori più esperti faticano a trovare soluzioni, avere qualcuno disposto a rischiare la giocata può cambiare l’inerzia di una partita.

IL FUTURO SI COSTRUISCE ANCHE CON IL CORAGGIO

Il Milan non può limitarsi a parlare di giovani e sostenibilità, salvo poi cercare sempre le risposte altrove. Un progetto credibile richiede investimenti, programmazione e soprattutto coraggio nelle scelte tecniche. Cisse rappresenta un’opportunità da coltivare oggi, non una promessa da celebrare soltanto domani.

La sconfitta contro il Bologna ha evidenziato problemi collettivi che una doppietta non può nascondere. Ma proprio per questo è importante distinguere ciò che non ha funzionato da ciò che merita di essere salvato. Cisse appartiene senza dubbio alla seconda categoria.

Adesso la palla passa alla società e ad Amorim: il rinnovo per proteggere il talento, la fiducia per permettergli di crescere e la continuità per capire fin dove possa arrivare.

Il Milan ha bisogno di certezze e Cisse sta facendo tutto il possibile per diventarlo. Sarebbe un peccato non dargli la possibilità di dimostrarlo ancora.