Goncalo Ramos, un’occasione mancata dopo l’altra: il Milan rischia di avere un nuovo caso in attacco?

La prestazione contro il Bologna riaccende i dubbi sul centravanti portoghese: i numeri raccontano un inizio di stagione fatto di luci e ombre, tra gol pesanti, occasioni sprecate e un ruolo da titolare che adesso richiede risposte concrete

Ci sono partite che possono capitare a qualsiasi attaccante e altre che, invece, finiscono per alimentare interrogativi destinati a durare. La serata di Gonçalo Ramos contro il Bologna appartiene alla seconda categoria. Nella sconfitta per 2-4 del Milan, il centravanti portoghese non è riuscito a lasciare il segno, confermando le difficoltà incontrate nelle ultime uscite sotto porta. Una prestazione negativa, arrivata peraltro in un momento delicato per i rossoneri, che ora devono preparare il derby contro l’Inter.

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La domanda, a questo punto, è inevitabile: Ramos rischia di diventare un caso? La risposta non può essere un sì affrettato, perché una stagione non si giudica da una singola partita. Ma sarebbe altrettanto sbagliato ignorare i segnali e rinviare ogni valutazione a data da destinarsi.

I NUMERI DI RAMOS: UN BILANCIO CHE INVITA ALLA RIFLESSIONE

I dati delle prime nove giornate di Serie A fotografano una situazione precisa: due gol e un assist in nove presenze, con quasi 800 minuti complessivi disputati. Numeri che, per un attaccante chiamato a guidare il reparto offensivo del Milan, non sono ancora sufficienti per parlare di un rendimento pienamente convincente.

Il portoghese ha comunque dimostrato di poter essere decisivo. Ha trovato la rete contro il Venezia e si è ripetuto nella vittoria contro l’Atalanta, mostrando di avere le qualità per incidere anche in partite impegnative. Inoltre, il suo contributo non si limita necessariamente alla finalizzazione: il lavoro spalle alla porta, i movimenti per liberare spazio e la partecipazione alla manovra sono aspetti che devono essere considerati nella valutazione complessiva.

Il problema emerge quando si passa dalle potenzialità alla continuità. Un centravanti può attraversare periodi senza gol, ma deve comunque riuscire a rendersi utile, impegnare i difensori e trasformare in occasioni concrete il lavoro prodotto dalla squadra. È proprio questa continuità che Ramos deve ancora dimostrare di poter garantire.

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CONTRO IL BOLOGNA ZERO TIRI: IL DATO CHE PREOCCUPA DI PIÙ

Il dato più significativo della serata di San Siro è quello evidenziato anche da La Gazzetta dello Sport: zero tiri, zero assist e nessuna occasione creata. Ramos ha chiuso la partita con un bilancio offensivo estremamente povero, nonostante gli 87 minuti trascorsi in campo.

Non è soltanto una questione di gol mancati. Il centravanti è apparso troppo isolato, spesso costretto a lottare fisicamente con i difensori senza riuscire a entrare davvero nel vivo delle azioni offensive. È un problema individuale, ma anche collettivo: se un attaccante riceve pochi palloni giocabili, diventa difficile giudicarne fino in fondo il rendimento.

Ramos non è un centravanti statico, abituato esclusivamente ad aspettare il pallone in area. Ama muoversi, partecipare alla manovra, attaccare gli spazi e dialogare con i compagni. Per esprimersi al meglio, però, ha bisogno di una squadra capace di accompagnarlo e servirlo con continuità.

Questo non significa che sia esente da responsabilità. Un attaccante del Milan deve trovare il modo di incidere anche nelle serate complicate, lavorando sui movimenti, sulla precisione e sulla capacità di rendersi pericoloso. Ma sarebbe ingeneroso attribuire soltanto a lui le difficoltà di un reparto che, in alcune circostanze, fatica a costruire occasioni pulite.

AMORIM DEVE TROVARE LA CHIAVE, MA IL PORTOGHESE DEVE DARE RISPOSTE

Qui entra in gioco Ruben Amorim. L’allenatore deve capire come mettere Ramos nelle condizioni di rendere, valutando se modificare alcuni meccanismi offensivi, avvicinargli maggiormente gli esterni o sfruttare meglio gli inserimenti dei centrocampisti.

Allo stesso tempo, il tecnico deve poter contare su alternative credibili. La presenza di un altro centravanti con caratteristiche differenti permetterebbe di cambiare strategia durante le partite, senza insistere necessariamente sulla stessa soluzione quando non funziona.

Il punto è che Ramos è stato scelto per essere una soluzione, non un problema da risolvere ogni settimana. Il suo rendimento va giudicato tenendo conto del contesto tattico, ma anche delle aspettative legate al suo ruolo e all’investimento effettuato dal club.

DERBY CONTRO L’INTER: L’OCCASIONE PER CAMBIARE LA NARRAZIONE

La prossima sfida contro l’Inter arriva nel momento più delicato per il centravanti. Un derby può rappresentare l’occasione ideale per ritrovare fiducia, soprattutto se accompagnato da una prestazione concreta, fatta di movimenti efficaci, duelli vinti e occasioni costruite.

Non è necessario segnare a tutti i costi per offrire una buona prova, ma Ramos deve dimostrare di poter essere un riferimento affidabile anche contro una difesa di alto livello. La squadra ha bisogno della sua presenza, della sua capacità di attaccare la profondità e della sua freddezza negli ultimi metri.

È troppo presto per parlare di bocciatura definitiva, ma non per pretendere segnali di crescita. Due gol in nove giornate sono un bottino migliorabile; una prestazione senza tiri né occasioni create è un campanello d’allarme. Il Milan deve lavorare per valorizzare il proprio attaccante, mentre il portoghese è chiamato a trasformare le qualità mostrate in passato in un rendimento più continuo.

Il caso, dunque, non è ancora aperto in modo irreversibile. Ma se le difficoltà dovessero proseguire anche nelle prossime settimane, la questione diventerebbe inevitabilmente più seria. E a quel punto non basterebbe più parlare di ambientamento o di meccanismi da perfezionare: servirebbero risposte sul campo.



