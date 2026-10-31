Milan Inter da record a San Siro, non accadeva dal 2019: grande sold-out e leggende rossonere in tribuna

Milan Inter che raggiungerà un tutto esaurito maggiore rispetto agli ultimi anni grazie agli ultimi biglietti sbloccati. Sono attesi grandi ex Milan in Tribuna

Stasera il Meazza si prepara a vivere una notte memorabile. Milan-Inter non sarà soltanto una sfida decisiva sul piano tattico e di classifica, ma si appresta a diventare l’incontro con la maggiore presenza di pubblico dal vivo dal 2019. Già alla vigilia, l’entusiasmo dei tifosi è esploso grazie al ritorno sul mercato di ben 2.350 biglietti, che hanno permesso a San Siro di accogliere ancora più spettatori e puntare dritti verso il sold out.

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Il colpo d’occhio sarà straordinario grazie a una novità logistica di grande impatto: per l’occasione si è proceduto alla rimozione dei teloni di sicurezza situati nel terzo anello delle due curve. L’ultima volta senza queste protezioni risaliva al derby del 17 marzo 2019, quando sugli spalti si registrarono 77.479 presenze. La quota complessiva di stasera si attesterà grossomodo sugli stessi livelli. Quei maxiteloni blu e verde occupavano la zona a causa del fenomeno delle vibrazioni rilevato all’epoca dal Politecnico; oggi, con il loro addio, lo stadio dimostra di tenere botta brillantemente in attesa del futuro.

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Sugli spalti andrà in scena anche uno spettacolo multiculturale straordinario: analizzando le nazionalità degli acquirenti, si scopre che ben 118 Paesi saranno rappresentati sugli spalti, arricchendo ulteriormente il fascino globale della stracittadina. Non mancheranno, infine, grandi firme e leggende del passato a impreziosire la tribuna: l’attenzione è tutta per Kakà, pronto a fare il suo ingresso ufficiale nella Hall of Fame rossonera inaugurata da Franco Baresi, e per un altro grande ex di lusso come Marcel Desailly, pronto a godersi lo spettacolo di un San Siro vestito a festa.