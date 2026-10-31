Probabili formazioni Milan Inter, tra infortuni e ballottaggi: le possibili scelte di Amorim e Chivu

Probabili formazioni Milan Inter, stasera c’è il derby della Madonnina: queste le possibili scelte dei tecnici

Questa sera, alle ore 20:45, lo Stadio San Siro si accende per il match più atteso della stagione: il derby della Madonnina tra Milan e Inter. Un incrocio fondamentale per la classifica e il prestigio cittadino, con le due squadre pronte a darsi battaglia sul rettangolo verde guidate rispettivamente da Amorim e Chivu. L’atmosfera è elettrizzante e la tensione si taglia con il coltello per una sfida che promette spettacolo, giocate di alta classe e colpi di scena tattici.

Milan-Inter puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento

Infermeria e Ballottaggi in Casa Milan

In casa rossonera, guidata da mister Amorim, la marcia d’avvicinamento al match è stata condizionata da diverse assenze pesanti e problemi fisici. L’infermeria registra infatti gli indisponibili P. Terracciano, Tomori, Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Loftus-Cheek, privando il tecnico di alternative importanti in vari reparti. Nonostante la situazione critica legata agli infortunati, sul fronte dei ballottaggi regna la totale certezza: il mister ha sciolto ogni riserva e non ci sono dubbi dell’ultima ora sulla formazione titolare da mandare in campo dal primo minuto.

Situazione di Casa Inter tra Scelte e Dubbi

Sponda nerazzurra, la squadra affidata a Cristian Chivu deve fare i conti con un elenco di indisponibili di tutto rispetto che comprende Lautaro, Jones, Stones, Pavard e Luis Henrique. A differenza dei cugini, tuttavia, il tecnico interista deve gestire diversi ballottaggi caldi prima di definire l’undici iniziale: tra i pali permane il duello aperto tra Martinez e Provedel (quotato 80% a 20%), mentre sulle corsie e in mediana si registrano i ballottaggi Dimarco-Carlos Augusto (55%-45%), Bisseck-Carlos Augusto (55%-45%) e Zielinski-Mkhitaryan (60%-40%), che verranno risolti solo a ridosso del fischio d’inizio.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Le Probabili Formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. All. Amorim

Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. All. Amorim INTER (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu