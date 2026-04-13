Calciomercato
Mercato Milan, decisione ormai presa su Estupinan: c’è uno scenario preciso per l’estate
Mercato Milan, Pervis Estupinan è ai saluti con il club rossonero: l’obiettivo è quello di incassare quanto speso la scorsa estate
L’avventura di Pervis Estupiñán con la maglia rossonera sembra essere già arrivata ai titoli di coda. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’AC Milan non è affatto soddisfatto del rendimento offerto dall’esterno ecuadoriano in questa stagione 2025/2026 e avrebbe già deciso di metterlo sul mercato.
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Nonostante un investimento importante di 19 milioni di euro effettuato per strapparlo alla Premier League e un contratto blindato fino al 2030, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha rotto gli indugi.
Mercato Milan, Estupiñán e la strategia estiva: colloqui avviati per la cessione
La macchina del calciomercato si è già messa in moto per trovare una sistemazione al terzino sinistro. Schira conferma che sono già stati avviati i primi colloqui ufficiali con il suo agente, Jorge Mendes, per individuare una soluzione d’uscita durante la prossima finestra estiva.
L’obiettivo del Milan è quello di recuperare gran parte dell’investimento iniziale, liberando al contempo un posto in rosa per profili più funzionali al credo tattico di Massimiliano Allegri, che per il futuro sembra preferire piste italiane come quella che porta a Fabiano Parisi.