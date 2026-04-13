Mercato Milan, chi è sicuro di restare in rossonero anche l’anno prossimo? In dubbio tutti, tranne 10 giocatori…

Mercato Milan, sono solo dieci i calciatori sicuri della permanenza in rossonero: ecco la lista completa

Il futuro della panchina del Milan sembra avere un nome e un cognome ben definiti: Massimiliano Allegri. Nonostante le forti tentazioni provenienti dalla Nazionale italiana e dal prestigio del Real Madrid, tra le mura di via Aldo Rossi regna un clima di fiducia circa la permanenza del tecnico. Allegri, infatti, non è rimasto a guardare e ha già iniziato a tracciare le linee guida per il mercato che verrà, definendo chi farà parte del nuovo ciclo e chi, invece, dovrà fare le valigie.

Mercato Milan, i dieci fedelissimi e il sacrificio eccellente

Attraverso una serie di fitti colloqui con la dirigenza, l’allenatore ha presentato una lista ristretta di calciatori considerati pilastri inamovibili. Chi non figura in questo elenco è potenzialmente sul mercato, inclusi alcuni dei volti più rappresentativi degli ultimi anni.

«Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, i calciatori che Massimiliano Allegri vorrà tenere a tutti i costi sono Maignan, Terracciano, Pavlovic, Gabbia, De Winter, Bartesaghi, Athekame, Rabiot, Saelemaekers e Pulisic. Via libera, quindi, alla cessione di Rafael Leao con la partenza del portoghese che potrebbe portare denaro nelle casse del club da reinvestire poi sul mercato.»

La scelta di mettere Rafael Leao tra i cedibili rappresenta una vera e propria scossa per l’ambiente. La strategia di Allegri appare chiara: puntare su un gruppo di atleti funzionali al suo credo tattico, utilizzando l’eventuale tesoretto derivante dalla vendita del numero 10 per puntellare l’organico con innesti mirati. Tra i confermati spiccano la solidità di Gabbia e Maignan, l’esperienza di Rabiot e la duttilità di Pulisic, segnali di un Milan che vuole ripartire da fondamenta solide e concrete.