Calciomercato Milan, Allegri vota Kean: spunta lo scambio a sorpresa con la Fiorentina

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vorrebbe Moise Kean per l’attacco della prossima stagione: scambio con Gimenez?

Il Milan ha riacceso i motori per Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina è tornato prepotentemente nel mirino della dirigenza rossonera in vista della prossima stagione. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il classe 2000 gode della massima stima di Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato con successo e lo ritiene il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo nel 2026/2027.

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Con la Fiorentina che rischia di restare fuori dalle coppe europee dopo le difficoltà in Conference League contro il Crystal Palace, l’addio della punta azzurra appare ormai probabile.

Calciomercato Milan, Kean e la clausola da 52 milioni: la strategia dello scambio

L’operazione presenta però delle complessità economiche. Kean è legato ai viola da una clausola rescissoria di 52 milioni di euro, cifra che difficilmente verrà raggiunta in contanti dopo un’annata complicata a Firenze. Per superare l’ostacolo, il Milan starebbe studiando una proposta creativa: mettere sul piatto il cartellino di Santiago Gimenez — reduce da una stagione deludente e voglioso di riscatto — più un conguaglio economico tra i 10 e i 15 milioni di euro.

L’affare resta in salita a causa dell’alto ingaggio del messicano e dell’interesse di alcuni club di Premier League, ma i dialoghi sono ufficialmente aperti.