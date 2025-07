Mercato Milan, Allegri seduce Vlahovic! Assist al Diavolo, il serbo ha rifiutato il top club

Mercato Milan, Dusan Vlahovic, in caso di addio alla Juventus, vuole solo i rossoneri: secco no al Manchester United

La telenovela legata al futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus si arricchisce di nuovi, clamorosi capitoli. Con un solo anno di contratto residuo e un ingaggio stellare che pesa enormemente sulle casse bianconere, la permanenza del centravanti serbo a Torino appare sempre più compromessa. Fonti vicine al giocatore, come riportato da Calciomercato.it, suggeriscono che Vlahovic avrebbe addirittura chiesto la rescissione consensuale del contratto, un segnale inequivocabile di una rottura definitiva tra le parti. Questa situazione crea un vero e proprio terremoto nel calciomercato estivo, con diverse squadre pronte ad approfittare dell’occasione.

Milan in Pole Position per Vlahovic: L’Opzione Italiana La Preferita

Tra le pretendenti più agguerrite per accaparrarsi le prestazioni di Vlahovic, il calciomercato Milan emerge come la destinazione più probabile e, a quanto pare, la preferita dal giocatore stesso. I rossoneri, alla ricerca di un attaccante di spessore da affiancare a Gimenez, vedono in Vlahovic il profilo ideale. L’endorsement pubblico di Massimiliano Allegri, che durante la sua conferenza stampa di presentazione ha espresso grande apprezzamento per il serbo, ha ulteriormente alimentato le voci. Allegri, che ha già allenato Vlahovic alla Juventus, sarebbe ben felice di ritrovarlo sotto la sua guida. Il principale ostacolo per il Milan rimane però l’ingaggio faraonico percepito attualmente da Vlahovic, una cifra che al momento appare decisamente fuori dai parametri economici del club di Via Aldo Rossi. Nonostante ciò, la volontà del giocatore di restare in Italia e la possibilità di una rescissione contrattuale con la Juventus potrebbero aprire scenari inaspettati per trovare un’intesa economica.

Vlahovic Snobba il Manchester United: La Premier League Mette Tutti gli Occhi sul Serbo

L’interesse per Vlahovic non si limita all’Italia. Dalla Premier League, diverse squadre hanno monitorato con attenzione la situazione del centravanti serbo negli ultimi mesi. Tra queste, il Manchester United si era mosso con decisione. Reduci da una stagione estremamente deludente e desiderosi di rilanciarsi sotto la guida del nuovo tecnico Ruben Amorim, i Red Devils sono attivamente alla ricerca di rinforzi in attacco, nonostante i recenti arrivi di Matheus Cunha e l’imminente approdo di Mbeumo. Vlahovic era in cima alla lista dei desideri della dirigenza di Old Trafford. Tuttavia, come riportato dal ‘Sun’, il serbo avrebbe snobbato l’offerta del club inglese, preferendo nettamente l’opzione Milan. Questa decisione sottolinea la chiara intenzione di Vlahovic di privilegiare un futuro nel campionato italiano, dove si sente a casa e dove potrebbe ritrovare la continuità e la brillantezza che lo hanno reso uno dei centravanti più prolifici d’Europa.

Non Solo Vlahovic: Gli Altri Nomi sul Taccuino del Milan

Mentre la pista Vlahovic resta calda, il Milan sta valutando anche altre opzioni per il reparto offensivo, nel caso in cui l’affare con il serbo non dovesse concretizzarsi o se si volesse affiancargli un altro elemento di valore. Tra i nomi che piacciono particolarmente spicca quello di Victor Boniface del Bayer Leverkusen, attaccante che si è messo in mostra con prestazioni eccellenti. Un altro profilo monitorato è Nicolas Jackson del Chelsea, sebbene il suo costo sia considerato molto elevato. Stesso discorso per Darwin Nunez del Liverpool, anch’egli valutato cifre importanti. Infine, attenzione anche al francese Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, il cui contratto è in scadenza nel 2026 e potrebbe rappresentare un’opportunità più economica sul mercato. La dirigenza rossonera si muove su più fronti per assicurarsi il miglior rinforzo possibile per il proprio attacco in vista della prossima stagione.