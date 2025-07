Mercato Milan, Tare avvisa il Bologna! Offerta respinta, Sartori medita un rilancio. Le ultime

Mercato Milan, Igli Tare ha respinto l’ultima offerta del Bologna per Tommaso Pobega: Sartori medita su una seconda offerta

Il futuro di Tommaso Pobega rimane avvolto nell’incertezza, con il talentuoso centrocampista classe 1999 al centro di un vivace mercato estivo. Reduce da una stagione in prestito al Bologna che lo ha visto protagonista in Champions League e vincitore della Coppa Italia in una finale dal sapore speciale proprio contro il suo club di appartenenza, il Milan, il suo percorso non è ancora chiaro. Nonostante le ottime prestazioni e la crescita esponenziale mostrata sotto la guida di Vincenzo Italiano, il Bologna ha sorprendentemente deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Questa scelta ha riportato Pobega a Milanello, dove si sta attualmente allenando agli ordini del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese è noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti e sta indubbiamente studiando da vicino Pobega. L’obiettivo è comprendere se il centrocampista possa integrarsi nelle rotazioni del suo centrocampo, offrendo una soluzione tattica versatile e dinamica. La sua capacità di ricoprire più ruoli a centrocampo, unita alla sua fisicità e alla sua visione di gioco, lo rendono un profilo interessante per le ambizioni del Milan.

Tuttavia, il Bologna non si è arreso e sta cercando con insistenza una via per riportare Pobega all’ombra delle due torri. La squadra emiliana ha espresso un forte interesse nel proseguire il rapporto con il calciatore, consapevole del suo contributo fondamentale nella scorsa stagione. Secondo quanto riportato questa mattina da Il Resto del Carlino, i rossoblù hanno presentato una nuova proposta al calciomercato Milan: un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Questa offerta, sebbene al ribasso rispetto alla cifra precedentemente pattuita, dimostra la volontà del Bologna di investire nuovamente su Pobega.

Nonostante l’apertura al dialogo, il Milan non è rimasto convinto dalla proposta. La dirigenza rossonera valuta Pobega con una cifra superiore, considerando il suo potenziale di crescita e l’esperienza accumulata. Le riflessioni in Emilia sono ora concentrate sulla possibilità di rilanciare con un prestito oneroso che preveda un obbligo di riscatto a determinate condizioni, magari legate al numero di presenze o al raggiungimento di specifici obiettivi stagionali. Questa formula potrebbe rappresentare un compromesso accettabile per entrambe le parti, garantendo al Milan un rientro economico più significativo e al Bologna la sicurezza di un acquisto definitivo in futuro.

La situazione di Tommaso Pobega è un esempio chiaro delle dinamiche del calciomercato moderno, dove il valore dei giocatori è in continua evoluzione e le trattative possono riservare colpi di scena fino all’ultimo. Resta da vedere se il Milan deciderà di dare una nuova chance al suo giovane centrocampista o se il Bologna riuscirà a trovare la formula giusta per riportarlo in Emilia, arricchendo ulteriormente il suo centrocampo con un elemento di sicura qualità. Gli appassionati e i tifosi attendono con ansia l’evolversi di questa interessante vicenda di mercato.