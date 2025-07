Pobega Milan, il Bologna insiste! Offerta presentata a Tare, questa la posizione del DS albanese

Pobega Milan, il centrocampista resta nel mirino del Bologna: i felsinei hanno presentato una prima proposta a Tare

Il Bologna torna prepotentemente sul centrocampista del Milan, Tommaso Pobega. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, la società rossoblù avrebbe riaperto i contatti con i rossoneri presentando una proposta di prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 7 milioni di euro, legato però a “determinate condizioni”. Questa mossa segnala un forte interesse del Bologna nel rinforzare il proprio centrocampo con un profilo giovane ma già con una buona esperienza in Serie A.

L’interesse per Pobega non è una novità per il Bologna, che già nelle scorse sessioni di mercato aveva mostrato di apprezzare le qualità del mediano. La formula proposta, quella del prestito con obbligo di riscatto, è un chiaro tentativo di ammorbidire la posizione del Milan, che per ora continua a chiedere il trasferimento a titolo definitivo. Questa differenza nella modalità di acquisizione rappresenta il nodo principale della trattativa e sarà l’oggetto delle prossime discussioni tra le due società.

Pobega, classe 1999, è un centrocampista dinamico e duttile, capace di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo. La sua fisicità e la sua capacità di inserimento lo rendono un profilo interessante per molte squadre, e il Bologna lo vede come un tassello fondamentale per dare ulteriore solidità e qualità alla propria mediana. Dopo diverse esperienze in prestito (tra cui Spezia e Torino), Pobega è rientrato al Milan con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio, ma la concorrenza a centrocampo è elevata e un trasferimento potrebbe garantirgli maggiore continuità.

La cifra di 7 milioni di euro proposta dal Bologna, pur essendo importante, riflette il valore di un giocatore con margini di crescita significativi. Le “determinate condizioni” a cui è legato l’obbligo di riscatto potrebbero riguardare il numero di presenze, il raggiungimento di determinati obiettivi di squadra (come la salvezza o un piazzamento europeo) o altre clausole legate alle prestazioni individuali. Questa flessibilità nella formula è spesso utilizzata per superare le divergenze iniziali tra acquirente e venditore.

Il calciomercato Milan, dal canto suo, valuta attentamente ogni offerta per i suoi giovani talenti. La richiesta di un trasferimento a titolo definitivo da parte dei rossoneri suggerisce la volontà di monetizzare subito il cartellino del giocatore, magari per finanziare nuove operazioni di mercato in entrata. Tuttavia, la strategia del Bologna di proporre un prestito con obbligo potrebbe permettere ai rossoneri di valutare ulteriormente il giocatore e il suo rendimento prima di finalizzare una cessione.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire l’esito di questa trattativa di mercato. Il Bologna spinge per chiudere l’operazione e regalare a Thiago Motta un rinforzo importante a centrocampo. Il Milan riflette sulla formula migliore per valorizzare il proprio asset. I tifosi rossoblù attendono con ansia sviluppi positivi che possano portare Pobega a vestire la maglia del Bologna, rinforzando un reparto che sarà chiamato a dare il massimo nella prossima stagione di Serie A.