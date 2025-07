Pobega Milan, il Bologna presenta l’offerta: il club rossonero non è convinto! Ultime

Pobega, il Bologna fa sul serio e presenta un’offerta al Milan. I rossoneri non sono pienamente convinti per adesso

Il nome di Tommaso Pobega, dinamico centrocampista di proprietà del Milan, torna prepotentemente d’attualità nelle strategie di mercato del Bologna. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Giovanni Sartori, l’esperto dirigente rossoblù noto per la sua abilità nello scovare e valorizzare talenti, starebbe nuovamente sondando il terreno per acquisire le prestazioni del mediano classe ’99.

L’interesse del club felsineo per Pobega non è nuovo, ma in questa fase di mercato la trattativa sembra aver assunto contorni più definiti. La proposta avanzata dalla squadra emiliana per il centrocampista, cresciuto nel settore giovanile rossonero e con esperienze in prestito in Serie A, sarebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Questa formula permetterebbe al Bologna di spalmare l’investimento, acquisendo un giocatore che, per caratteristiche fisiche e tecniche, si sposerebbe bene con il centrocampo del neo-allenatore Vincenzo Italiano. Pobega, infatti, è un mediano completo, capace di abbinare interdizione e inserimenti offensivi, qualità che lo rendono un profilo interessante per molte squadre del massimo campionato.

Dal canto suo, il Milan preferirebbe una cessione a titolo definitivo immediata del giocatore. I rossoneri, infatti, intendono monetizzare da quelle che considerano “uscite” per reinvestire sul mercato e rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il Diavolo, impegnato nella rifinitura del proprio organico, valuta con attenzione ogni proposta per massimizzare le risorse economiche.

Nonostante la differenza sulla formula del trasferimento, la distanza tra le parti sembrerebbe essersi ridotta significativamente. Le discussioni tra il club meneghino e la dirigenza del Bologna proseguono e un accordo potrebbe essere raggiunto a stretto giro. La volontà del giocatore, che potrebbe trovare maggiore continuità di impiego al Dall’Ara, potrebbe giocare un ruolo chiave nel facilitare l’intesa. Il futuro di Tommaso Pobega sembra dunque sempre più lontano da Milanello e sempre più vicino a un nuovo capitolo in Emilia.