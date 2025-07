Calciomercato Milan, quale futuro per Samuel Chukwueze? Max Allegri ha le idee molto chiare. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il futuro di Samuel Chukwueze al Milan sembra tingersi di rossonero per una terza stagione, una possibilità che, fino a qualche settimana fa, appariva meno scontata. L’esterno nigeriano, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a esprimere appieno il suo potenziale nelle prime due annate a Milano, tra infortuni e difficoltà di adattamento al calcio italiano. Ora, però, sembra aprirsi una nuova e inaspettata opportunità per il riscatto, complice la possibile rivoluzione tecnica sulla panchina del Diavolo.

Con l’arrivo imminente di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il destino di Chukwueze potrebbe subire un’insperata virata. Allegri, infatti, è un tecnico noto per la sua capacità di valorizzare i singoli e di plasmare i giocatori alle sue idee di gioco, spesso trovando nuove posizioni o ruoli per elementi che faticavano altrove. Chukwueze, con la sua velocità, il dribbling e la capacità di saltare l’uomo, possiede qualità intrinseche che potrebbero intrigare il tecnico livornese.

L’idea sarebbe quella di rivalutarlo attentamente durante il ritiro precampionato. Allegri avrà l’occasione di lavorare a stretto contatto con l’attaccante, analizzando le sue caratteristiche, cercando di capire cosa non ha funzionato finora e provando a inserirlo in un contesto tattico che ne esalti le doti. Potrebbe essere un cambio di modulo, un ruolo più offensivo o una maggiore libertà in fase di non possesso, le soluzioni sono molteplici.

Per Chukwueze, questa sarebbe una vera e propria ultima spiaggia per dimostrare il suo valore e giustificare l’investimento fatto dal Milan. La concorrenza nel reparto offensivo sarà comunque agguerrita, ma la fiducia di un allenatore esperto come Allegri potrebbe essere la scintilla necessaria per accendere il suo talento. I tifosi rossoneri, dal canto loro, sperano di vedere finalmente il Chukwueze ammirato al Villarreal, quello capace di fare la differenza con le sue accelerazioni e i suoi gol. La terza stagione potrebbe essere quella della svolta definitiva.