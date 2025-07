Calciomercato Milan, Emerson Royal e non solo: il Betis Siviglia ha chiesto anche questo giocatore a Tare

Calciomercato Milan, il Betis Siviglia, oltre ad Emerson Royal, ha chiesto a Tare anche il cartellino di Chukwueze

l calciomercato estivo del Milan si preannuncia particolarmente intenso e ricco di movimenti, con la dirigenza rossonera impegnata su più fronti. Tra le trattative più calde, spicca senza dubbio l’interesse del Betis Siviglia per Emerson Royal, un nome che riaccende la fantasia dei tifosi andalusi. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club spagnolo sta insistendo per riportare il terzino brasiliano in Andalusia, un’operazione che, se concretizzata, rappresenterebbe un ritorno gradito per il giocatore e una potenziale plusvalenzaper le casse milaniste.

Ma l’asse Milan-Betis potrebbe non fermarsi qui. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club sivigliano avrebbe sondato il terreno anche per un altro elemento della rosa rossonera: l’ala Samuel Chukwueze. L’interesse per il talento nigerianosuggerisce una chiara strategia del Betis volta a rafforzare la propria corsia esterna, pescando da una squadra che, a sua volta, è alle prese con una ristrutturazionesignificativa.

Cessioni Inevitabili e Progetti Futuri: Chi Lascia Milanello?

L’estate milanista sarà, infatti, caratterizzata da una serie di cessioni mirate, necessarie per sfoltire la rosa, alleggerire il monte ingaggi e generare liquidità da reinvestire in nuovi acquisti. Diversi sono i nomovi sulla lista dei partenti, alcuni dei quali hanno già suscitato interessi concreti.

Tra i pezzi pregiati che potrebbero lasciare Milanello, figurano Ismael Bennacer e Yacine Adli. Entrambi i centrocampisti hanno ricevuto richieste concrete dall’Arabia Saudita, una destinazione sempre più attraente per molti giocatori in cerca di nuove sfide e contratti vantaggiosi. Le loro cessioni potrebbero rappresentare un’importante iniezione di denaro per il Milan, permettendo al club di agire con maggiore libertà sul mercato in entrata.

Non solo il centrocampo, però. Il Milan è al lavoro per trovare una sistemazioneanche per altri elementi che, pur avendo iniziato la preparazione a Milanello sotto la guida di Max Allegri, potrebbero non rientrare nei piani tecnici definitivi. Parliamo di Yunus Musah, Noah Okafor, Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo. Per questi giocatori, la dirigenza è alla ricerca di soluzioni adeguate, che possano garantire loro il giusto spazio e, al contempo, permettere al Milan di monetizzare o, in alcuni casi, liberare posti in rosa per nuovi arrivi.

Infine, ci sono i giocatori che sono già stati chiaramente indicati come fuori dal progetto tecnico del Diavolo. È il caso di Devis Vasquez e Marko Lazetic. Entrambi, insieme ad Adli, inizieranno gli allenamenti con il Milan Futuro, un chiaro segnale che il loro futuro non è a tinte rossonere. Per loro si cercherà una cessione a titolo definitivo o, in alternativa, un prestito che possa valorizzarli in vista di future opportunità.