Nuovo allenatore Milan, Furlani può sorprendere! Sale quella pista per la prossima stagione. Ultime

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani può sorprendere in vista della prossima stagione: sale la candidatura di Roberto De Zerbi

Come riferito da Antonio Vitiello, Giorgio Furlani, AD del Milan, può sorprendere in vista della prossima stagione per quanto riguarda il tema allenatore e quindi l’eventuale sostituzione di Sergio Conceicao.

Con Paratici in pole come possibile nuovo direttore sportivo, con la decisione finale che verrà preso entro Pasqua, il nome in pole è quello di Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Marsiglia e legato da sempre ai colori rossoneri.