Supercoppa Italiana, Milan Inter vale tanto! Non solo derby e finale

Supercoppa Italiana, si alza la posta in palio nel derby tra Milan e Inter valevole per la semifinale di Coppa Italia

Ad aprile andrà in scena la doppia sfida valevole per la semifinale di Coppa Italia. Milan–Inter sarà più di una partita, in palio ci sono finale, rivalità cittadina e le final four di Supercoppa Italiana.

La notizia è arrivata nella giornata di oggi, anche per il 2026 è stata confermato il format visto nelle ultime due edizioni per la competizione. In Supercoppa parteciperanno quindi la prima e la seconda in classifica in Serie A e le due finaliste di Coppa.