Nuovo DS Milan, spunta il candidato a sorpresa! Furlani intrigato, incontro previsto nei prossimi giorni

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani può sorprendere: tra i candidati spunta anche Giovanni Manna, attuale dirigente del Napoli ed ex Juve

Come riferito da TMW, e in particolare dal giornalista Marco Conterio, in casa Milan potrebbe esserci una clamorosa sorpresa per quanto riguarda la carica di DS del club.

Furlani sceglierà il ds nei giorni di Pasqua. Paratici il grande favorito. Ora il CEO potrebbe attendere gli sviluppi di Prisma prima di dare l’accelerata finale. Oltre a Tare e D’Amico, spunta una novità: Giovanni Manna del Napoli, nome che piace molto a Furlani.