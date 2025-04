Paratici Milan, clamorosa indiscrezione! Incontro con Furlani, tutti i dettagli del possibile accordo

Paratici Milan, arriva la clamorosa indiscrezione: incontro in corso a Londra con Giorgio Furlani per chiudere definitivamente l’accordo

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe chiudendo in questo ore per Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo del club rossonero.

Ci siamo. Fabio Paratici è sempre più vicino a diventare il nuovo ds del Milan. In queste ore Furlani è volato in direzione Londra per incontrarlo. Il prescelto è lui ma manca ancora l’accordo definitivo e finale, che potrebbe arrivare nelle prossime ore.