Conceicao Milan, l’ultima indiscrezione sentenzia il futuro! Succederà a fine stagione, scenario preciso

Condividi via email

Conceicao Milan, arriva l’indiscrezione sul futuro del tecnico portoghese: addio sicuro nonostante l’eventuale vittoria della Coppa Italia

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il destino di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan è già segnato. I rossoneri infatti hanno deciso di cambiare l’ex Porto al termine della stagione nonostante l’eventuale vittoria della Coppa Italia che si aggiungerebbe alla Supercoppa già vinta a gennaio.

Conceicao spera comunque di finire al meglio: terminare il percorso con due coppe vinte vorebbe dire eguagliare la stagione 2007-2008, l’ultima in cui il Milan vinse due trofei nella stessa annata (in quel caso Supercoppa Europea e Mondiale per Club).