Comuzzo Milan, c’è anche il centrale della Fiorentina sul taccuino dei rossoneri! Cifre e dettagli dell’affare

Comuzzo Milan, sul difensore centrale della Fiorentina è forte anche l’interesse dei rossoneri: servono almeno 40 milioni di euro per portarlo a Milanello

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan per la prossima estate segue due importanti profili per la difesa della prossima stagione.

Milan, capitolo difensore centrale: Diego Coppola del Verona è considerato un prospetto interessante che però deve maturare; uno su cui investire, anche se più giovane del gialloblù, è Pietro Comuzzo, che la Fiorentina valuta 40 milioni.