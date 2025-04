Abate, arriva l’esonero per l’ex Milan: Ternana irremovibile, scelta ormai fatta

Abate, ex terzino e allenatore della Primavera del Milan, viaggia verso l’esonero da parte della Ternana dopo l’ultima sconfitta contro la Lucchese

Clamorosa notizia riportata da Gianluca Di Marzio su Ignazio Abate, attuale tecnico della Ternana ed ex terzino e allenatore del Milan Primavera nella scorsa stagione.

La Ternana ha deciso: Ignazio Abate, ex Milan, non sarà più l’allenatore del club umbro. Decisiva per la scelta è stata la sconfitta in trasferta contro la Lucchese. Al suo posto pronto Fabio Liverani.