Milan Primavera, Guidi commenta la sconfitta: «Risultato giusto: prestazione negativa». Segui le ultimissime sul club rossonero

Il Milan Primavera perde contro i pari età della Sampdoria. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei rossoneri Guidi nel post gara:

PAROLE – “È stata una prestazione negativa, non abbiamo fatto quello che siamo soliti fare e quello che abbiamo fatto prima della sosta. Poi analizzeremo insieme al gruppo questi errori perché è stata una partita dove non mi è piaciuto niente sia come singoli che come squadra, nelle distanze, nell’atteggiamento: non mi è piaciuto niente. È stata una prestazione negativa e quando fai queste partite è giusto uscire con un risultato negativo perché ti deve aprire gli occhi, ti deve aprire la testa e ti deve far capire quello che puoi e non puoi commettere se vuoi ambire al risultato dei grandi“.