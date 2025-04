Nuovo allenatore Milan, sono cinque i nomi sul taccuino del club rossonero! In pole c’è lui, piace per due motivi

Nuovo allenatore Milan, i nomi sul taccuino dei rossoneri, se dovesse essere Fabio Paratici il DS, sono cinque: in pole c’è De Zerbi

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, se Fabio Paratici dovesse diventare il nuovo direttore sportivo del Milan a partire dalla prossima stagione, sarebbero cinque i nomi sul taccuino dell’ex Juve in caso di separazione con Sergio Conceicao, data ormai per scontata anche se dovesse vincere la Coppa Italia.

In pole ci sarebbe Roberto De Zerbi: il tecnico del Marsiglia piace per le sue idee di gioco e per il suo milanismo. Candidati autorevoli sono anche Conte e Allegri. Più staccati, ma assolutamente non scartare, anche i profili di Sarri e Mancini.