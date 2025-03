Condividi via email

Nuovo DS Milan, Furlani accelera: c’è lui in pole, tutti i dettagli e cosa sta succedendo. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan è tutt’ora alla ricerca di un nuovo Direttore Sportivo da inserire all’interno della dirigenza. Come riportato da Calciomercato.com Giorgio Furlani sarebbe in trattativa molto avanzata per Fabio Paratici.

L’ex Juventus sarà squalificato fino al prossimo 20 luglio. Intanto, però sono andati in scena già ben tre incontri e si sta già iniziando a pensare al futuro della squadra rossonera.