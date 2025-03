Nuovo DS Milan, la vicenda si allarga! Furlani ha incontrato anche lui, è in piena corsa

Nuovo DS Milan, dopo aver incontrato Fabio Paratici Giorgio Furlani ha avuto un colloquio anche con Igli Tare: tutti i dettagli

Come riportato da Gianluca Di Marzio, si infittisce la vicenda relativa al nuovo direttore sportivo del Milan, tema caldo in casa rossonera in questo finale di stagione e in vista della prossima.

Ds Milan: Paratici resta sempre avanti ma Tare è un’opzione da non escludere visto il suo incontro con Furlani nei giorni scorsi (dopo aver incontrato anche Cardinale e Ibrahimovic).