Lazio Milan, Di Stefano FA CHIAREZZA sul caso Theo Leao: «Ecco COSA PENSA la società». Le parole rilasciate a Sky

Di Stefano, giornalista molto vicino al Milan di Sky, ha fatto chiarezza sul caso Theo Leao. Di seguito le sue parole.

DI STEFANO – «Se facessero una multa a Theo e Leao, di fatto darebbero quasi torto a Fonseca e alimenterebbero il caso. L’idea è di provare a ridimensionare la cosa e mandarla sotto traccia nella speranza che con lo stop delle nazionali la temperatura possa abbassarsi. Sono d’accordo, con profonda educazione Fonseca parla di non avere problemi nei confronti di Theo e Leao. Infatti probabilmente è il viceversa, che ieri c’è stato un po’ di risentimento da parte dei due giocatori nei confronti dell’allenatore. Theo e Leao: il caso a parole è stato ridimensionato. Un po’ tutti è come se si fossero messi d’accordo nello spogliatoio per ridimensionarlo. Non bisogna far finta che non sia successo nulla, è stata una mancanza di rispetto verso allenatore e compagni».