Camarda Milan, il baby bomber trova ancora la via del gol: i suoi numeri con il Milan Futuro. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan Futuro, nella giornata di ieri, ha ottenuto un successo importantissimo nel campionato di Serie C contro il Campobasso per 3-2. Una delle reti è stata realizzata da Francesco Camarda.

Per il calciatore classe 2008 si tratta del gol numero 5 con il Milan Futuro in 16 partite. I suoi numeri, nell’ultimo periodo, sono in crescita.