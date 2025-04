Walker: «Sono solo in prestito al Milan. Futuro? Vi dico questo»

Condividi via email

Walker ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del “Kyle Walker podcast” inerenti a quello che sarà il suo futuro

Kyle Walker è arrivato al Milan nel corso dell’ultimo calciomercato invernale con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il club starebbe riflettendo sulla sua conferma, ma non è da escludere un ritorno al Manchester City. Su questo ha detto la sua lo stesso calciatore.

LE DICHIARAZIONI – «Sono solo in prestito qui al Milan. Devo prendere in considerazione il fatto che posso tornare al City, Ovviamente, entrambe le parti devono raggiungere un accordo alla fine della stagione, quindi il capitolo non è completamente chiuso, ma vedremo cosa succederà».