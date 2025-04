Nuovo allenatore Milan, sono tre i nomi in pole per la prossima stagione: Furlani e Ibrahimovic sfogliano la margherita. C’è una caratteristica in comune

Nuovo allenatore Milan, i rossoneri, in attesa della scelta definitiva sul DS, seguono tre importanti allenatori in vista della prossima stagione

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan, in attesa della scelta sul direttore sportivo della prossima stagione, tiene in caldo tre importanti piste per la sostituzione di Sergio Conceicao in panchina.

La caratteristica principale è quella della nazionalità: il prossimo allenatore del Milan sarà infatti italiano. I nomi seguiti e attualmente contattati sono Allegri, De Zerbi e Conte.