Nuovo DS Milan, Furlani entra in azione! Quel profilo in pole ma l’ultima novità lascia senza parole

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani è pronto ad entrare in azione: Fabio Paratici resta in pole ma non sono escluse clamorose sorprese

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan sono giorni molto importanti per quanto riguarda la scelta del nuovo DS del club rossonero. Giorgio Furlani, di rientro da Dubai, comincerà gli incontri che porteranno alla scelta definitiva anche se il CEO rossonero vuole agire con calma e con le giuste tempistiche.

In pole resta Fabio Paratici, peraltro già presente in questi giorni a Milano per questioni personali, ma non sono escluse sorprese legate ad un ritorno di fiamma per Tare o a profili stranieri non ancora emersi.