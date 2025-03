Paratici Milan, conferme pesanti sull’incontro con Furlani: dettagli e retroscena, cosa è successo

Condividi via email

Paratici Milan, arrivano importanti conferme sull’incontro tra l’ex dirigente della Juve e Giorgio Furlani: l’italiano è in pole

Importante conferma arrivata da parte del Corriere dello Sport sulla situazione nuovo DS in casa Milan. Arrivano infatti importanti conferme sull’avvenuto incontro a Milano tra Giorgio Furlani, CEO del Milan, è Fabio Paratici, primo candidato alla carica di Direttore Sportivo rossonero.

Non si è arrivati ancora alla fumata bianca ma i due hanno avuto un dialogo molto approfondito sulla costruzione futura del Milan, toccando anche il punto relativo all’allenatore, alla rosa rossonera e all’aspetto economico, fondamentale in caso di mancata Champions League. Furlani nei prossimi giorni incontrerà anche gli altri candidati ma ad oggi Paratici resta in pole. Le prossime settimane saranno quelle decisive.