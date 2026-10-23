Pellegatti sulla sconfitta del Milan: «Do 5 ad Amorim»

Pellegatti sul suo canale YouTube ha fatto un’analisi sulla sconfitta europea del Milan contro il Bournemouth. A suo parere è di Amorim la prestazione peggiore

Il Milan è uscito pesantemente sconfitto dal Vitality Stadium, dove il Bournemouth si è imposto per 3-0 in Europa League. Una serata negativa per la squadra di Ruben Amorim, che ha pagato anche le scelte di formazione e l’espulsione di Mike Maignan, finendo per incassare una sconfitta che riapre le discussioni sul percorso dei rossoneri.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha espresso un giudizio particolarmente critico sulla prestazione del Milan, soffermandosi soprattutto sulla formazione iniziale scelta da Amorim e sull’ingresso in campo di Adrien Rabiot. Il giornalista ha poi lanciato un messaggio chiaro in vista del prosieguo della stagione.

IL VOTO AD AMORIM E LA FORMAZIONE SCELTA – «Nelle mie pagelle il voto più basso è 5 e do 5 ad Amorim. Ha mandato un messaggio sbagliato alla squadra schierando una formazione inedita, a cui non è riuscito a dare i giusti stimoli, e, a sentire anche le voci a caldo, non siamo mai davvero entrati in campo. Poi quella mossa di far entrare Rabiot… meriterebbe persino un voto più basso, ma ripeto: per principio il voto più basso che do è 5, anche se l’ingresso di Rabiot mi ha fatto davvero impazzire. Un rischio del tutto inutile!»

LA REAZIONE CHE SERVE AL MILAN – «Vedremo cosa ci riserverà il futuro in Europa League, ora pensiamo al campionato e alla trasferta di Udine, ma c’è tantissimo da lavorare su questo Milan. Siamo scesi così in basso che per risalire sarà veramente dura, e forse non basteranno soltanto i grandi acquisti sul mercato. Servono personalità, mentalità e la voglia di tornare a essere protagonisti in Europa. Siamo molto indietro, care amiche e cari amici, e purtroppo vedo che continuiamo — se mai è possibile — a scivolare verso livelli ancora più bassi. È incredibile, ed è estremamente triste».

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Il commento di Pellegatti, affidato al suo canale YouTube, fotografa dunque tutta la delusione per la prova del Milan contro il Bournemouth. Per il giornalista, oltre agli eventuali interventi sul mercato servirà un cambio di mentalità per permettere alla squadra di Amorim di invertire la rotta e tornare competitiva anche sul palcoscenico europeo.