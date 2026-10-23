Moreira delude ancora sulla fascia destra! I numeri della sua partita contro il Bournemouth

Moreira delude ancora sulla fascia destra al Vitality Stadium! Anche contro il Bournemouth prestazione negativa per l’esterno, come però tutto il Milan: il dato
Nella pesante sconfitta esterna del Milan contro il Bournemouth per 3-0, valida per la terza giornata della League Phase di Europa League, delude tra le altre la prestazione di Diego Moreira. L’esterno belga, schierato titolare sulla fascia destra nel 3-4-3 di Ruben Amorim, non è mai riuscito a incidere nel corso del match, contagiato dal grigio generale della manovra rossonera e apparso privo della solita dinamicità che lo contraddistingue.
A testimoniare le enormi difficoltà dell’esterno nei suoi 76 minuti disputati nel diluvio del Vitality Stadium — prima di lasciare il posto al giovane Comotto — intervengono i numeri spietati della sua partita.
Zero tiri e precisione deficitaria
A sorprendere in negativo è innanzitutto l’assenza totale di conclusioni tentate da Diego Moreira. Un dato allarmante che rispecchia tuttavia la prestazione offensiva dell’intero Milan, capace di chiudere i 90 minuti con appena 3 tiri totali, 0 grandi occasioni create e 0 tiri nello specchio della porta.
Dal belga, tuttavia, ci si attendeva lo spunto in grado di accendere la manovra. Il numero di passaggi completati scarseggia: appena 9 precisi su 12 tentati, con soltanto 4 appoggi andati a buon fine nella metà campo avversaria per un 67% di precisione complessiva. A questo si aggiungono 2 cross provati ed entrambi errati, con l’unica nota positiva rappresentata da 1 passaggio chiave. Nei 35 tocchi totali si registrano 4 dribbling riusciti su 6, 2 falli subiti, 12 palloni persi e 10 corse effettuate, tra le quali figura però 1 solo trasporto progressivo palla al piede.
Fase difensiva e duelli a terra
Anche le statistiche in fase di non possesso non convincono appieno. Sulla corsia di destra Diego Moreira è intervenuto 4 volte in ripiegamento, collezionando 1 solo contrasto vinto, 1 chiusura difensiva, 1 tiro respinto e 4 palloni recuperati.
Se l’indice dei duelli a terra vinti (8) appare incoraggiante in isolamento, lo diviene molto meno analizzando il dato totale dei contrasti ingaggiati: 15 in totale, con l’unico duello aereo tentato andato perso e ben 3 dribbling subiti dagli avversari diretti.
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L’enigma tattico e le emergenze di mercato
Nel complesso, il rendimento del belga desta qualche preoccupazione nell’ambiente rossonero: Diego Moreira ha già ampiamente dimostrato di esprimersi su livelli decisamente superiori quando impiegato a sinistra, sia con la propria nazionale che sotto la gestione Amorim (come evidenziato nella sfida contro la Juventus).
A complicare il quadro subentra però l’infortunio di Samuel Chukwueze, che rischia di costringere il belga agli straordinari a destra per pura necessità tattica, considerata la contemporanea indisponibilità di Alexis Saelemaekers, ai box fino al 2027. Sullo sfondo restano le indiscrezioni relative a un possibile rientro anticipato dal prestito secco di Zachary Athekame dal Lione: una soluzione suggestiva che tuttavia, al momento, non sembra rientrare nei piani immediati della dirigenza del Milan.