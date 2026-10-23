Grossa bocciatura dai quotidini per Maignan: arriva anche un 3 per il portiere francese

Grossa bocciatura dai quotidini per Maignan. Il più severo è Tuttosport che da 3 alla prestazione del francese, meglio invece per Corriere e Gazzetta

Dalla prodezza contro l’Atalanta all’errore decisivo contro il Bournemouth. In pochi giorni è cambiato completamente il giudizio su Mike Maignan, protagonista in negativo nella pesante sconfitta europea del Milan.

Il capitano rossonero, dopo aver salvato la squadra domenica con un intervento decisivo su Zappacosta, è stato espulso al 27′ della sfida di Europa League per un intervento ingenuo ai danni di Tyler Adams. Maignan ha colpito al volto il centrocampista del Bournemouth durante un calcio d’angolo, causando anche il rigore poi trasformato dai padroni di casa. Un episodio che ha contribuito a indirizzare definitivamente la partita.

Maignan, le pagelle dei quotidiani

La Gazzetta dello Sport ha assegnato a Maignan un 4, sottolineando come il portiere avesse effettuato alcuni interventi importanti prima dell’espulsione, ma evidenziando soprattutto l’eccessiva irruenza nel contatto con Adams.

Stesso voto dal Corriere dello Sport, che ha definito l’episodio un errore particolarmente grave per un giocatore della sua esperienza, dopo aver giudicato insufficiente anche la gestione del rigore subito.

Da parte nostra il giudizio su Maignan è 4. Il portiere francese ha di fatto peggiorato la situazione dei rossoneri, già in svantaggio, complice un atteggiamente eccessivo nei confronti di Adams, mancando di quella lucidità che un capitano dovrebbe avere durante le difficoltà.

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Ancora più severo il giudizio di Tuttosport, che ha assegnato a Maignan un 3, concentrandosi sull’ingenuità del gesto che ha lasciato il Milan in inferiorità numerica dopo appena 27 minuti.ne con un 3, rimarcando la platealità del gesto e la conseguenza diretta sull’andamento della gara.

Il dato è quindi netto: Maignan è stato indicato all’unanimità come il peggiore del Milan nelle pagelle dei principali quotidiani, con voti compresi tra 3 e 4. Un episodio che rischia inoltre di costargli la prossima partita europea, in virtù della squalifica conseguente al cartellino rosso.