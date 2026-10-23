  Di Gregorio: «Hai sentito freddo? Sì, stasera un po' sì! Però devo ringraziare i miei compagni: la verità è che quando il portiere non prende gol»
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 Di Gregorio: «Hai sentito freddo? Sì, stasera un po’ sì! Però devo ringraziare i miei compagni: la verità è che quando il portiere non prende gol»

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Published 17 minuti fa il 23 Ottobre 2026
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Di gregorio

Di Gregorio intervistato da Sky Sport ha detto la sua su Bournemouth-Milan, partita che è stata condizionata da un episodio su tutti

Al termine di Bournemouth-Milan, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Michele Di Gregorio. Ex portiere di Juventus e Monza oggi tra i pali della formazione inglese. Queste le sue parole dopo il 3-0 in Europa League:

SULLA PARTITA «Giocavamo in casa stasera e sapevamo che era una partita importantissima, contro un avversario di altissimo livello. Conosciamo tutti il Milan, ma la nostra mentalità non cambia: volevamo affrontarla con le nostre idee e il nostro stile, essendo aggressivi a prescindere da come si fossero messi gli episodi».

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MILAN ZERO TIRI IN PORTA «Sì, stasera un po’ sì! Però devo ringraziare i miei compagni: la verità è che quando il portiere non prende gol, è sempre merito di un lavoro collettivo di tutta la squadra, quindi posso solo ringraziare loro».

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