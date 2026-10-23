Chukwueze rischia un lungo stop, il Milan valuta concretamente il ritorno di Athekame a gennaio

Chukwueze rischia uno stop di circa due mesi per il problema all’anca, per questo il Milan valuta concretamente il ritorno di Athekame a gennaio

La serata di Bournemouth ha lasciato in eredità al Milan non soltanto la pesante sconfitta in Europa League, ma anche nuove preoccupazioni sul fronte degli infortuni. Oltre ai lungodegenti Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia, Rúben Amorim ha dovuto fare i conti con i forfait dell’ultimo minuto di Gonçalo Ramos e Samuel Chukwueze.

Se per il centravanti portoghese gli accertamenti hanno escluso lesioni al polpaccio, la situazione dell’esterno nigeriano appare decisamente più delicata.

Chukwueze, il problema all’anca preoccupa il Milan

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Chukwueze rischierebbe uno stop di circa due mesi a causa del problema accusato all’anca. Dopo il consulto specialistico effettuato ieri, per il giocatore è stato avviato un trattamento infiltrativo.

Il quadro verrà rivalutato attraverso un nuovo controllo previsto tra 10 e 15 giorni. Soltanto a quel punto sarà possibile avere indicazioni più precise sull’evoluzione dell’infortunio e sui tempi necessari per il rientro.

Milan, Athekame può tornare a gennaio

Uno stop così lungo potrebbe inevitabilmente avere ripercussioni anche sulle strategie del Milan. Proprio per questo, come evidenziato da Tuttosport, il club starebbe già valutando la possibilità di richiamare Zachary Athekame a gennaio.

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Il terzino svizzero è attualmente in prestito al Lione, dove sta vivendo un ottimo inizio di stagione e si è conquistato anche spazio con la Nazionale svizzera. Il suo eventuale ritorno a Milanello permetterebbe ad Amorim di ampliare nuovamente le proprie alternative sulle corsie esterne.

Si tratta al momento di un’ipotesi legata soprattutto all’evoluzione dell’infortunio di Chukwueze. Il prossimo controllo medico dell’esterno nigeriano sarà quindi determinante anche per comprendere se il Milan dovrà effettivamente intervenire sul mercato invernale.