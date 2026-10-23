Maignan: «Il mio gesto non era intenzionale. Per il resto, siamo abituati alle interpretazioni date da alcune persone e da certi media»

Maignan sul proprio profilo Instagram ha fatto chiarezza sull’episodio tanto discusso avvenuto ieri sera in Europa League!

Mike Maignan sui propri profili social ha parlato del gesto che ha portato all’espulsione e al calcio di rigore del 2-0. Un episodio che ha condizionato l’intera partita del Milan e che potrebbe costargli anche più di una giornata di squalifica qualora venisse considerato violento o antisportivo.

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MAIGNAN FA CHIAREZZA – «Il mio gesto non era intenzionale. Come tutti i portieri e come in ogni partita, volevo crearmi dello spazio nella mia zona. Sfortunatamente, questo ha dato una cattiva immagine, in particolare ai giovani spettatori che ci guardano. Il club, lo staff e i miei compagni sanno che tipo di persona e che tipo di capitano io sia. Conoscono le mie intenzioni e mollare non ne fa mai parte. Per il resto, siamo abituati alle interpretazioni date da alcune persone e da certi media».

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Il Capitano dice di non averlo commesso volontariamente, nessuna intenzione maligna, solamente la volontà di crearsi spazio all’interno della propria area piccola.