Ranking Uefa in cui l’Italia fatica, il 5° posto Champions sembra lontano: la classifica aggiornata

Ranking Uefa – La sconfitta del Milan e anche i risultati di Juventus e Atalanta stonano rispetto alle 4 vittorie su 4 delle squadre italiane in Champions League

La tre giorni di coppe europee ha regalato emozioni contrastanti alle formazioni italiane, disegnando un quadro a due facce tra i successi sul campo e la classifica del ranking UEFA per nazioni.

La nota più lieta arriva senza dubbio dalla Champions League, dove è arrivato un impressionante poker d’autore. Quattro vittorie su quattro per le rappresentanti del nostro calcio: trionfi convincenti e fondamentali per Napoli, Inter, Como e Roma, che proseguono a passo spedito i rispettivi cammini continentali.

I problemi sono arrivati invece nelle altre competizioni. In Europa League, alla dolorosa sconfitta del Milan sul campo del Bournemouth si è aggiunto il pareggio interno della Juventus contro il Rennes. In Conference League, infine, l’Atalanta è caduta nella trasferta di Amsterdam contro l’Ajax.

Questa alternanza di risultati si riflette direttamente sul ranking stagionale 2026/2027, cruciale per stabilire i due Paesi che otterranno un posto extra nella Champions League 2027/2028. Nonostante tutte e 7 le squadre italiane siano ancora in corsa, l’Italia si trova attualmente soltanto al nono posto con 6.500 punti, staccata dalle posizioni di vertice.

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In testa alla graduatoria svetta l’Inghilterra con 7.944 punti (ancora a pieno organico con 9 club su 9), inseguita dalla Germania a quota 7.285 (7/7). Più staccate la Spagna (7.250), il Portogallo e la Turchia (7.100), seguite da Belgio, Olanda e Norvegia. L’Italia (nona) precede al momento la Grecia (6.200) e la Francia (5.928).

La strada per conquistare il quinto pass per la massima competizione europea è ancora lunga, ma per risalire la china servirà una continuità di rendimento collettivo che finora è mancata fuori dalla Champions League.